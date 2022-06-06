Яндекс.Маркет навязался в конкуренты Авито: теперь на нём можно продать старый смартфон

Эта же компания проверит смартфон и оценит его. Чтобы воспользоваться услугой, нужно оставить заявку в приложении или на сайте Маркета. После этого с владельцем смартфона свяжется компания-партнёр и договорится о встрече со специалистом. Тот на месте проверит телефон на исправность, а также оценит его внешний вид. Это всё будет влиять на цену устройства. Если предложение устроит, владелец сможет сразу подписать договор купли-продажи и получить деньги на банковскую карту или наличными.

Выкупленные смартфоны будут перепродавать на Маркете. На сайте уже есть раздел подержанных телефонов. Утверждается, что компания готовит каждое устройство к продаже.