Яндекс.Маркет назвал самые продаваемые модели смартфонов, телевизоров и других гаджетов на распродаже 11.11

15:18, 14 ноября 2022
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Яндекс.Маркет назвал самые продаваемые модели смартфонов, телевизоров и других гаджетов на распродаже 11.11А ещё люди активно покупали лапшу
Яндекс Маркет рассказал, как прошла одна из главных распродаж года — 11.11. За этот период количество заказов выросло в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом, а средний чек — на 70% больше, чем обычно.
По данным Яндекса, на распродаже в этом году наиболее популярной категорией товаров были электроника и бытовая техника, товары для дома и товары повседневного спроса — например, продукты питания и бытовая химия. Что касается отдельных устройств, то лидерами по объёму продаж стали:
- умная колонка Яндекс Станция Мини (в топе продаж были также Станция Лайт и Станция Макс),
- робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite,
- смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 ГБ,
- телевизор Xiaomi Mi TV P1 55 2021,
- модуль с Яндекс ТВ — Smart TV с Алисой,
- беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2,
- ноутбук DIGMA EVE 15.6 15C419 1920x1080.
По количеству заказов же лидировали такие товары:
- вермишель Ameria №96 (продано почти 14 тонн),
- растворимый кофе EGOISTE (4 тонны),
- гречневая крупа «Увелка» в пакетиках для варки (3,5 тонны — больше 46 тысяч пакетиков),
- укрепляющий шампунь для волос Garnier Fructis SOS Восстановление (почти 3 тысячи литров),
- сухой корм для стерилизованных кошек Perfect Fit Sterile с курицей (больше 3 тонн).
Источник фото:Unsplash
Источник:Яндекс
Автор:Ксения МурашеваТеги: