Яндекс.Маркет назвал самые продаваемые модели смартфонов, телевизоров и других гаджетов на распродаже 11.11

По данным Яндекса, на распродаже в этом году наиболее популярной категорией товаров были электроника и бытовая техника, товары для дома и товары повседневного спроса — например, продукты питания и бытовая химия. Что касается отдельных устройств, то лидерами по объёму продаж стали:

умная колонка Яндекс Станция Мини (в топе продаж были также Станция Лайт и Станция Макс),

робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum-Mop 2 Lite,

смартфон Apple iPhone 14 Pro Max 256 ГБ,

телевизор Xiaomi Mi TV P1 55 2021,

модуль с Яндекс ТВ — Smart TV с Алисой,

беспроводные наушники Apple AirPods Pro 2,

ноутбук DIGMA EVE 15.6 15C419 1920x1080.

По количеству заказов же лидировали такие товары: