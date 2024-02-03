Январский рейтинг мощнейших Android-смартфонов: OPPO Find X7 на первом месте

Топ-3 лучших:

OPPO Find X7 — средний балл: 2 209 832

iQOO 12 Pro — средний балл: 2 206 859

ROG 8 Pro — средний балл: 2 204 998

Несмотря на жесткую конкуренцию, OPPO Find X7, оснащенный процессором Dimensity 9300, занял первое место с небольшим отрывом от конкурентов в январе. iQOO 12 Pro и ROG 8 Pro идут вплотную за ним, все три модели набрали около 2,2 миллиона баллов.

Хотя три лучшие модели сохраняют близкий диапазон производительности, разница не является статистически значимой. Примечательно, что разрыв в производительности между 4-й и 10-й позициями рейтинга минимален.

В десятке лучших отсутствуют продукты из линейки Xiaomi, что является отклонением от их обычного присутствия.