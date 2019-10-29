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Японцы изобрели странные смартфоны с гибкими экранами
Смартфон-браслет и смартфон-терминал
Патентное ведомство Японии (JPO) опубликовало документы с описанием нескольких смартфонов Sharp с гибкими дисплеями. Решения получились нетипичные.
Патентную документацию разместил ресурс LetsGoDigital. Судя по рисункам, одно из устройств Sharp будет иметь безрамочный экран, который сгибается посередине. Дисплей складывается так, чтобы его передняя часть оказалась защищена от повреждений. Где в таком смартфоне будет фронтальная камера, пока неясно.
Второй рисунок изображает подобное складное устройство, в верхней части экрана которого расположено некий ресивер. Для чего именно он нужен, не указывается.
Устройство на третьем рисунке самое необычное. Оно предусматривает слот для банковской карты. Вероятно, девайс будет представлять собой мобильный платёжный терминал.
И наконец на четвёртом рисунке изображено устройство с гибким экраном в виде браслета.
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