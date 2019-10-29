Японцы изобрели странные смартфоны с гибкими экранами

Патентную документацию разместил ресурс LetsGoDigital. Судя по рисункам, одно из устройств Sharp будет иметь безрамочный экран, который сгибается посередине. Дисплей складывается так, чтобы его передняя часть оказалась защищена от повреждений. Где в таком смартфоне будет фронтальная камера, пока неясно.