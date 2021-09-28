Японцы выпустили самый лёгкий 5G-смартфон с большими батареей и дисплеем

Аппарат AQUOS zero6 имеет габариты 158 x 73 x 7,9 мм и весит около 146 граммов. При этом он оснащён батареей ёмкостью 4010 мАч. Смартфон уже сравнили с iPhone 12 mini, который весит 135 граммов. Но и аккумулятор у него установлен на 2227 мАч.

Также устройство Sharp получило 6,4-дюймовый OLED-экран разрешением 2340 x 1080 пикселей (FHD+). В качестве аппаратной основы выступает процессор Snapdragon 750G в паре с 8 ГБ памяти LPDDR4x. У смартфона установлена четверная камера с главным датчиком на 48 Мп, ультрашириком на 8 Мп, телефотомодулем на 8 Мп, а также сенсором ToF.

Пока стоимость смартфона неизвестна.