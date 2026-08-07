Японская Sharp представила недорогой смартфон AQUOS Wish6 с защитой от воров

Опубликовано 07 августа 2026, 22:221 мин.
Японская Sharp представила недорогой смартфон AQUOS Wish6 с защитой от воровС большим экраном
Японская Sharp анонсировала бюджетный смартфон AQUOS Wish6. Продажи в Японии начнутся в середине сентября, цена пока не объявлена. Устройство получило 6,6-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц. Яркость достигает 1000 нит. Прочность на изгиб увеличена на 20% по сравнению с прошлой моделью. И это не всё.
© Sharp
Внутри установлен процессор MediaTek Dimensity 6300, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ основной. Аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч.
Основная камера на 50,1 мегапикселя с широкой диафрагмой f/1.8, фронтальная уже 8 Мп. Смартфон работает на Android 16. Производитель обещает два крупных обновления системы и четыре года обновлений безопасности.
Есть встроенная «тревожная кнопка», что срабатывает при сильном встряхивании. Она включает громкий сигнал, а затем отправляет сообщения с координатами заранее выбранным контактам. Также есть функция анализа звонков. Она предупреждает о подозрительных вызовах, похожих на мошеннические. Можно полностью блокировать международные звонки.
Источник:gizmochina
Автор:Максим Многословный
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