Японский смартфон среднего класса в 2022 — какой он? Тест Sony Xperia 10 IV

Смартфон Sony Xperia 10 IV выглядит симпатично и в целом интересен по-своему. Однако есть у него и серьёзные минусы.

В коробке с Sony Xperia 10 IV, как ни странно, нет абсолютно ничего, кроме самого аппарата. Что касается внешнего вида, то корпус смартфона сделан из пластика. Однако Xperia 10 IV - это одно из самых компактных мобильных устройств на сегодня. К тому же смартфон тонкий и лёгкий.

Кроме того, корпус Xperia 10 IV оснащён защитой от воды по стандарту IP68. А ещё у него есть разъём для наушников.

Однако по какой-то причине этот смартфон не поддерживает беспроводную зарядку и у него нет стереодинамиков.

Дисплей Sony Xperia 10 IV имеет 6 дюймов. Матрица у него - OLED, разрешение - Full HD++, частота обновления - 60 Гц.

Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 695 (6 ГБ ОЗУ). С рабочими задачами аппарат справляется без проблем, в AnTuTu он набирает 350 тысяч баллов. Для игр же Xperia 10 IV не подходит вообще.