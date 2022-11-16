Японский смартфон среднего класса в 2022 — какой он? Тест Sony Xperia 10 IV

Японский смартфон среднего класса в 2022 — какой он? Тест Sony Xperia 10 IVСтоит ли его брать?
Ведущий Quke.ru в выпуске на YouTube рассказал об основных плюсах и минусах Sony Xperia 10 IV - смартфона средней ценовой категории.
Смартфон Sony Xperia 10 IV выглядит симпатично и в целом интересен по-своему. Однако есть у него и серьёзные минусы.
В коробке с Sony Xperia 10 IV, как ни странно, нет абсолютно ничего, кроме самого аппарата. Что касается внешнего вида, то корпус смартфона сделан из пластика. Однако Xperia 10 IV - это одно из самых компактных мобильных устройств на сегодня. К тому же смартфон тонкий и лёгкий.
Кроме того, корпус Xperia 10 IV оснащён защитой от воды по стандарту IP68. А ещё у него есть разъём для наушников.
Однако по какой-то причине этот смартфон не поддерживает беспроводную зарядку и у него нет стереодинамиков.
Дисплей Sony Xperia 10 IV имеет 6 дюймов. Матрица у него - OLED, разрешение - Full HD++, частота обновления - 60 Гц.
Работает смартфон на базе процессора Snapdragon 695 (6 ГБ ОЗУ). С рабочими задачами аппарат справляется без проблем, в AnTuTu он набирает 350 тысяч баллов. Для игр же Xperia 10 IV не подходит вообще.
Ёмкость аккумулятора у Sony Xperia 10 IV составляет 5000 мА*ч. Даже при активной работе к концу дня у него осталось 62 процента, говорит ведущий. То есть хватать его должно на 2-3 дня. А вот с помощью зарядки в 30 Вт заряжается смартфон больше 2 часов.
Фронтальная камера Xperia 10 IV имеет разрешение в 8 МП, и она самая обычная. Задняя камера же - тройная. Основной объектив имеет 12 МП (с оптической стабилизацией), ультраширик - 8 МП, объектив с двукратным оптическим зумом - 8 МП. На деле же и фото, и видео получаются плохими для заявленной стоимости устройства (см. примеры снимков выше). Видео же записывать вы сможете максимум в Full HD, и картинка будет выглядеть тоже плохо.
Вывод
В целом Sony Xperia 10 IV - очень неоднозначный смартфон. Дело в том, что за те же деньги можно купить более качественный аппарат от других производителей. Причём все из этих моделей будут в чём-то лучше, чем Sony.