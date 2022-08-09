Yota запустила выгодные «готовые тарифы». Цена зависит от скорости интернета

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Yota запустила выгодные «готовые тарифы». Цена зависит от скорости интернетаЕсть два варианта
Компания Yota представила «Готовые тарифы». Они предлагают 350 минут на мобильные и городские номера России, 35 ГБ интернет-трафика и безлимит на сервисы VK, Telegram и WhatsApp. Стоимость тарифа зависит от выбранной скорости мобильного интернета.
Так, за максимальную скорость надо платить 570 рублей в месяц, а за «оптимальную» — 399 рублей в месяц. Последняя составляет 5 Мбит/сек.