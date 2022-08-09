Yota запустила выгодные «готовые тарифы». Цена зависит от скорости интернета

Есть два варианта

Компания Yota представила «Готовые тарифы». Они предлагают 350 минут на мобильные и городские номера России, 35 ГБ интернет-трафика и безлимит на сервисы VK, Telegram и WhatsApp. Стоимость тарифа зависит от выбранной скорости мобильного интернета.