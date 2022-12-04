YouTube-канал издания о смартфонах Mobile-Review украли. Теперь там Metallica вместо Муртазина

13:53, 04 декабря 2022
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YouTube-канал издания о смартфонах Mobile-Review украли. Теперь там Metallica вместо МуртазинаРедакция пытается восстановить доступ
Пользователи заметили, что если пытаться перейти по ссылке на YouTube-канал Mobile-Review, то попадёшь на страницу, посвящённую группе Metallica. Все старые видео удалили.
Издание Mobile-Review само подтвердило кражу канала. Судя по всему, те, кто взломал аккаунт, развлекаются и наполняют его разнообразным контентом, который меняют с какой-то периодичностью. Так канал выглядел сразу после того, как редакция Mobile-Review обнаружила кражу:
Mobile-Review
А так канал выглядит на момент публикации нашей заметки:
Главный редактор издания Эльдар Муртазин сообщил, что команда работает над тем, чтобы восстановить доступ.