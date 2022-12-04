YouTube-канал издания о смартфонах Mobile-Review украли. Теперь там Metallica вместо Муртазина

Издание Mobile-Review само подтвердило кражу канала. Судя по всему, те, кто взломал аккаунт, развлекаются и наполняют его разнообразным контентом, который меняют с какой-то периодичностью. Так канал выглядел сразу после того, как редакция Mobile-Review обнаружила кражу: