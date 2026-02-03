Телефоны
Опубликовано 03 февраля 2026, 14:00
1 мин.

YouTube закрыл обходные пути по фоновому прослушиванию без Premium

Фоновая музыка только для подписчиков
YouTube начал блокировать популярные уловки, которые позволяли слушать музыку или подкасты в фоновом режиме без платной подписки.
Ранее многие пользователи: заходили на YouTube через мобильный браузер и использовали специальные режимы или расширения, чтобы воспроизведение не прерывалось при выключенном экране или сворачивании окна.

Теперь эти методы перестали работать. Как напомнили в Google, фоновое аудио — это эксклюзивная функция платной подписки, и её использование будет «строго контролироваться».

В ответ некоторые пользователи уже начали искать новые обходные пути.