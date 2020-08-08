Юбилейный флагман Xiaomi будут продавать с антибактериальным чехлом

Об этом Цзюнь рассказал в посте в китайской соцсети Weibo. По его словам, со смартфоном в коробке будут поставлять антимикробный защитный чехол и защитную плёнку с такими же свойствами.

В чехле используется противомикробная технология на основе ионов серебра. Такая же применяется в различном текстиле. Ионы серебра негативно воздействуют на бактерии, не давая им функционировать.

Xiaomi не первая компания, которая предлагает антимикробные аксессуары. В прошлом месяце Samsung зарегистрировала торговую марку Antimicrobial Coating («антимикробное покрытие»). Такое используется в аксессуарах для серии Galaxy Note20.