Юбилейный флагман Xiaomi стал лучшим в мире смартфоном по качеству камеры

Прямо сейчас идёт презентация Xiaomi, но команда DxOMark уже опубликовала результаты своего обзора. Специалисты рассказали, что Xiaomi Mi 10 Ultra работает на процессоре Snapdragon 865 и имеет четверную камеру. Она состоит из основного датчика на 48 Мп, телефото камеры на 12 Мп (двукратный оптический зум), ещё одной телефото камеры на 48 Мп (5-кратный оптический зум) и ультраширокоугольного модуля на 20 Мп.

Xiaomi Mi 10 Ultra получил общую оценку в 130 баллов. Отдельно за фотовозможности ему дали рекордные 142 балла, а за видео — 106. Таким образом смартфон опередил предыдущего лидера рейтинга Huawei P40 Pro.