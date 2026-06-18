«Юбилейный» iPhone в честь 20-летия серии выйдет в двух размерах

Обе модели получат «почти безрамочные» экраны с изогнутыми краями. Внутри будет установлен процессор Apple A21 под кодовым именем Naxos, созданный по 2-нм техпроцессу.

Кроме того, в 2027 году компания может представить ещё и AirPods со встроенными камерами (кодовое имя B798). Камеры будут давать Siri визуальную информацию об окружающих предметах. Изначально эти наушники планировали выпустить в этом году, но «разработка софта затянулась».

Впрочем, Гурман уточняет, что сроки могут измениться, и окончательное решение пока не принято.