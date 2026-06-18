«Юбилейный» iPhone в честь 20-летия серии выйдет в двух размерах

Опубликовано 18 июня 2026, 15:431 мин.
«Юбилейный» iPhone в честь 20-летия серии выйдет в двух размерахПока это слухи
Согласно данным Марка Гурмана из Bloomberg, Apple готовит к 20-летнему юбилею iPhone сразу две специальные модели. Внутренние кодовые имена устройств — V73 и V74. Они придут на смену нынешним iPhone Pro и Pro Max и будут примерно таких же размеров.
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Обе модели получат «почти безрамочные» экраны с изогнутыми краями. Внутри будет установлен процессор Apple A21 под кодовым именем Naxos, созданный по 2-нм техпроцессу.
Кроме того, в 2027 году компания может представить ещё и AirPods со встроенными камерами (кодовое имя B798). Камеры будут давать Siri визуальную информацию об окружающих предметах. Изначально эти наушники планировали выпустить в этом году, но «разработка софта затянулась».
Впрочем, Гурман уточняет, что сроки могут измениться, и окончательное решение пока не принято.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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