За 7 лет Google продала почти 40 млн смартфонов Pixel, где 10 млн — в прошлом году

За 7 лет Google продала почти 40 млн смартфонов Pixel, где 10 млн — в прошлом годуПоследние версии смартфонов явно пользуются большей популярностью
Google Pixel, хотя и остается относительно небольшим игроком на мировом рынке смартфонов, добивается значительных успехов. Согласно обновленным данным, на сегодняшний день силами Google поставлено около 40 млн собственных телефонов, причем за последний год этот показатель значительно вырос.
По словам вице-президента IDC Франциско Джеронимо, за период с 2016 по 2023 год было поставлено 37,9 млн телефонов Google Pixel. Джеронимо подчеркивает, что в последние годы продажи демонстрируют «двузначный» рост.
Хотя этот показатель не может сравниться с такими гигантами отрасли, как Apple, которая ежегодно поставляет более 224 млн iPhone, последовательный рост продаж Google Pixel заслуживает внимания. Для сравнения: в 2018 году Google поставила чуть менее четырех миллионов устройств Pixel, а в 2019 году этот показатель вырос до 7,2 миллиона.
В 2022 году компания приблизилась к 30-миллионному рубежу, а непосредственно перед выпуском Pixel 7 было продано 27,6 млн устройств. Это позволяет предположить, что за прошедший год Google удалось реализовать около 10 млн телефонов Pixel.
Google набирает обороты на таких рынках, как США и Япония, и, судя по сообщениям, увеличивает свою долю рынка и интерес покупателей, что постепенно делает ее ключевым конкурентом на рынке смартфонов.