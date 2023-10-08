За 7 лет Google продала почти 40 млн смартфонов Pixel, где 10 млн — в прошлом году

По словам вице-президента IDC Франциско Джеронимо, за период с 2016 по 2023 год было поставлено 37,9 млн телефонов Google Pixel. Джеронимо подчеркивает, что в последние годы продажи демонстрируют «двузначный» рост.

Хотя этот показатель не может сравниться с такими гигантами отрасли, как Apple, которая ежегодно поставляет более 224 млн iPhone, последовательный рост продаж Google Pixel заслуживает внимания. Для сравнения: в 2018 году Google поставила чуть менее четырех миллионов устройств Pixel, а в 2019 году этот показатель вырос до 7,2 миллиона.

В 2022 году компания приблизилась к 30-миллионному рубежу, а непосредственно перед выпуском Pixel 7 было продано 27,6 млн устройств. Это позволяет предположить, что за прошедший год Google удалось реализовать около 10 млн телефонов Pixel.

Google набирает обороты на таких рынках, как США и Япония, и, судя по сообщениям, увеличивает свою долю рынка и интерес покупателей, что постепенно делает ее ключевым конкурентом на рынке смартфонов.