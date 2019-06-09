За отказ от смартфона на неделю начали предлагать $1000

Правда, прежде чем пускаться в авантюру за $1000, нужно сначала поучаствовать в творческом конкурсе. Frontier Communications попросил каждого желающего в 100-200 словах объяснить, почему именно он должен стать тем человеком, который получит деньги за аскетический образ жизни.

По итогам конкурса, компания выберет достойного кандидата для участия в социальном эксперименте. И, если он выдержит неделю с раскладным телефоном, то получит заветный приз.

В США подобная акция проходит уже не в первый раз. В прошлом году производитель напитков Vitamin Water пообещал заплатить $100 000 тому, кто сможет продержаться без смартфона целый год.