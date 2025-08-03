Опубликовано 03 августа 2025, 17:001 мин.
За процессором Qualcomm с номером SM8845 скрывался Snapdragon 8 Gen 5 — СМИЖдём релиз
Qualcomm готовится к мероприятию Snapdragon Summit в следующем месяце, где, по ожиданиям, представит новый флагманский процессор для Android-смартфонов следующего года. Были данные, что чип с номером SM8850 может называться Snapdragon 8 Elite 2 или Snapdragon 8 Elite Gen 2. Однако недавно появилась информация о другом высокопроизводительном чипе с номером SM8845. Так, по словам популярного инсайдера Digital Chat Station, это может быть Snapdragon 8 Gen 5.
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Важно отметить, что это не Snapdragon 8s Gen 5 — отдельная линейка, которая идет после Snapdragon 8s Gen 4. Snapdragon 8 Gen 5 будет находиться между Snapdragon 8s Gen 5 и Snapdragon 8 Elite 2 по уровню производительности.
Напомним, после выпуска Snapdragon 8 Gen 3 компания изменила схему именования — вместо Snapdragon 8 Gen 4 представили Snapdragon 8 Elite.
Пока неясно, представят ли SM8845 на следующем мероприятии в Гавайях вместе с Snapdragon 8 Elite 2 или выпустят позже.