Важно отметить, что это не Snapdragon 8s Gen 5 — отдельная линейка, которая идет после Snapdragon 8s Gen 4. Snapdragon 8 Gen 5 будет находиться между Snapdragon 8s Gen 5 и Snapdragon 8 Elite 2 по уровню производительности.

Напомним, после выпуска Snapdragon 8 Gen 3 компания изменила схему именования — вместо Snapdragon 8 Gen 4 представили Snapdragon 8 Elite.

Пока неясно, представят ли SM8845 на следующем мероприятии в Гавайях вместе с Snapdragon 8 Elite 2 или выпустят позже.