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За сколько будет заряжаться грядущий флагманский смартфон Samsung S22?Ultra-модель
Известный инсайдер Ice Universe сообщил, какой будет скорость зарядки у смартфона Samsung Galaxy S22 Ultra.
Источник утверждает, что Galaxy S22 Ultra будет поддерживать 45-Вт зарядку. По его словам, смартфон будет оснащён батареей на 5000 мАч. Если верить Ice Universe, новинка будет заряжаться до 70% всего за 35 минут.
Информатор также поделился изображениями защитного стекла, предназначенного для смартфона. Стало ясно, что у Galaxy S22 Ultra будет дизайн, похожий на Galaxy Note 21. А вот у моделей S22 и S22 Plus, скорее всего, будут закруглённые углы.
Также есть информация, что у Galaxy S22 Ultra не будет выступа камеры на задней панели. Экран у смартфона будет 6,8-дюймовым, в качестве основного датчика изображения выступит 108-Мп сенсор.
Источник: Phonearena