За сколько будет заряжаться грядущий флагманский смартфон Samsung S22?

Источник утверждает, что Galaxy S22 Ultra будет поддерживать 45-Вт зарядку. По его словам, смартфон будет оснащён батареей на 5000 мАч. Если верить Ice Universe, новинка будет заряжаться до 70% всего за 35 минут.

Информатор также поделился изображениями защитного стекла, предназначенного для смартфона. Стало ясно, что у Galaxy S22 Ultra будет дизайн, похожий на Galaxy Note 21. А вот у моделей S22 и S22 Plus, скорее всего, будут закруглённые углы.