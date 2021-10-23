За смартфонами научились следить перехватом сигнала, идущего к наушникам и умным часам

Исследователи изучили BLE в нескольких популярных моделях смартфонов и других устройств: iPhone 10, Thinkpad X1 Carbon (Windows), MacBook Pro 2016 (macOS), Apple Watch 4 (watchOS), Google Pixel 5 (Android) и Bose QuietComfort 35. Оказалось, что из-за технологии эти гаджеты можно отследить.

Дело в том, что устройства могут иметь уникальный отпечаток. Он позволяет определить, где девайсы находились и когда. В своём эксперименте во многих случая учёные смогли получить отпечаток физического чипа BLE и отличить одно устройство от другого.

В итоге исследователи перехватили BLE-сигналы со 162 устройств. Идентифицировать удалось 40% из них. Авторы отметили, что это метод может использоваться и для отслеживания Bluetooth-трекеров Apple AirTag и Samsung SmartTag Plus, в теории.