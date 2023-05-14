Забавно, но на недавней презентации Google почти не говорила об Android 14

Забавно, но на недавней презентации Google почти не говорила об Android 14Но это не так плохо, как может показаться
Генеральный директор Google Сундар Пичаи недавно выступил на I/O, посвятив большую часть двухчасовой презентации ИИ. Google представила свой взгляд на будущее сервисов поиска, Gmail и Фото, продемонстрировав возможности искусственного интеллекта. Однако на фоне феерии ИИ было заметно отсутствие Android 14, будущей версии мобильной ОС Google.
В предыдущие годы обновления Android занимали важное место на такого рода презентациях, но в этот раз Android 14 была упомянута лишь вскользь во время обсуждения возможностей настройки экрана блокировки.
Самир Самат, вице-президент по экосистеме Android, объяснил, что подход Google изменился. Вместо того чтобы объединять новые функции в одном обновлении ОС, компания непрерывно выпускает обновления в течение года. Этот метод позволяет быстрее распространять обновления функций и исправления безопасности, решая проблему фрагментации Android.
Хотя возможности Android 14, возможно, не вызвали особого ажиотажа, развивающийся рынок все же изменил ландшафт отрасли. Сочетание аппаратных анонсов, демонстраций ИИ и программного обеспечения отразило эту меняющуюся динамику.