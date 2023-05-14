Забавно, но на недавней презентации Google почти не говорила об Android 14

В предыдущие годы обновления Android занимали важное место на такого рода презентациях, но в этот раз Android 14 была упомянута лишь вскользь во время обсуждения возможностей настройки экрана блокировки.

Самир Самат, вице-президент по экосистеме Android, объяснил, что подход Google изменился. Вместо того чтобы объединять новые функции в одном обновлении ОС, компания непрерывно выпускает обновления в течение года. Этот метод позволяет быстрее распространять обновления функций и исправления безопасности, решая проблему фрагментации Android.

Хотя возможности Android 14, возможно, не вызвали особого ажиотажа, развивающийся рынок все же изменил ландшафт отрасли. Сочетание аппаратных анонсов, демонстраций ИИ и программного обеспечения отразило эту меняющуюся динамику.