Зачем нужно новое поколение? Realme 10 Pro+ набирает столько же в тесте производительности, что и 9 Pro+

Новому устройству удалось набрать 529 420 баллов. Для сравнения, его предшественник, Realme 9 Pro+, набирал около 505 000 баллов в AnTuTu. Результаты графического процессора тоже остались на аналогичном уровне.

Хоть от производительности нового ждать не приходится, другие характеристики у смартфоны всё же обновятся. Ожидается, что устройство получит 6,7-дюймовый изогнутый экран FHD+ с высокой частотой обновления 90 Гц или 120 Гц, 16-мегапиксельную селфи-камеру, тройную основную камеру с разрешением 108 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч.