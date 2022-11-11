13:06, 11 ноября 2022
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Зачем нужно новое поколение? Realme 10 Pro+ набирает столько же в тесте производительности, что и 9 Pro+Это процессор MediaTek Dimensity 1080
Realme готовится к запуску Realme 10 Pro+ 17 ноября в Китае. Большинство характеристик этого смартфона уже раскрыты через тизеры и утечки. Теперь в сети появились его тесты производительности в AnTuTu.
Новому устройству удалось набрать 529 420 баллов. Для сравнения, его предшественник, Realme 9 Pro+, набирал около 505 000 баллов в AnTuTu. Результаты графического процессора тоже остались на аналогичном уровне.
Хоть от производительности нового ждать не приходится, другие характеристики у смартфоны всё же обновятся. Ожидается, что устройство получит 6,7-дюймовый изогнутый экран FHD+ с высокой частотой обновления 90 Гц или 120 Гц, 16-мегапиксельную селфи-камеру, тройную основную камеру с разрешением 108 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч.