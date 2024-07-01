Зачем вам столько оперативной памяти в смартфоне, и почему её несколько видов

Современные смартфоны обычно оснащаются оперативной памятью LPDDR4 или LPDDR4X для стандартных и дорогих моделей, а в устройствах премиум-класса появляется уже LPDDR5 для повышения скорости и энергоэффективности.

Объем и скорость работы оперативной памяти напрямую влияют на производительность устройства, возможности многозадачности и даже игры.

Больший объем оперативной памяти обеспечивает более плавную работу с несколькими одновременно запущенными приложениями, а более быстрая оперативная память, например LPDDR4X, повышает производительность в играх, быстро справляясь с графическими задачами.

Несмотря на то, что объем оперативной памяти в 12 ГБ и более на данный момент может быть не столь важен, хватит и 8 ГБ, а порой и 6 ГБ, он полезен для использования устройства в будущем (ПО с каждым разом становится всё "прожорливее").

Подробнее вы можете прочитать в источнике, но для "базы" хватит и этой информации.