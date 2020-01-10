Задержка обновления для смартфона Mi A3 вызвала гнев пользователей Xiaomi

Пользователи указывают, что представитель Xiaomi обещал, что Mi A3 будет в числе первых смартфонов, которые обновятся до Android 10. Дело в том, что данный смартфон выпускается в рамках программы Android One, предусматривающей использование «чистого» Android. Десятая версия системы вышла в сентябре, но Mi A3 до сих пор не получил обновления. При том, что на другие модели, да ещё и с фирменной оболочкой Xiaomi, апдейт уже пришёл.

Один из разгневанных пользователей создал петицию на Change.org. На данный момент её подписали 2703 человека. Сама Xiaomi утверждает, что обновление для Mi A3 выйдет уже совсем скоро.