Задержка выхода новых iPhone оказалась полезна для Apple

Аналитики считают, что если бы Apple выпустила смартфоны вовремя, то финансовые результаты компании за 2020 год оказались бы хуже.

В целом, отчёт Counterpoint Research был посвящён падению продаж смартфонов в Европе в 2020 году. Падение составило 14% по сравнению с 2019 годом. Apple же оказалась почти не затронута кризисом. Продажи компании снизились всего лишь на 4%.

По мнению аналитиков, поздний выпуск iPhone 12 позволил продлить активную часть жизненного цикла iPhone 11 и iPhone SE (2020). Эти модели смартфонов стабильно продавались весь 2020 год. Кроме того, задержка подогрела интерес покупателей.