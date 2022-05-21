Загадочный смартфон побил рекорд в тесте производительности AnTuTu

Помимо процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1, у протестированного смартфона было 18 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. В AnTuTu отметили, что этот телефон был намеренно замаскирован, а марка и модель заменены цифрами.

Конкретно по части центрального процессора платформа набрала 266 524 балла, по части GPU — 468 846. Оценка UX составила 187 804 балла. Смартфон работал под управлением Android 12.