Загадочный смартфон побил рекорд в тесте производительности AnTuTu

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Загадочный смартфон побил рекорд в тесте производительности AnTuTuНа процессоре Snapdragon 8 Plus Gen 1
Вчера, 20 мая, Qualcomm официально представила самую мощную мобильную SoC в своей истории — Snapdragon 8 Plus Gen 1. После релиза бенчмарк AnTuTu представил свою оценку смартфона на этом чипсете. Что это за модель, неясно. Но она достигла отметки в 1 118 000 баллов. Это абсолютный рекорд.
Помимо процессора Snapdragon 8 Plus Gen 1, у протестированного смартфона было 18 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. В AnTuTu отметили, что этот телефон был намеренно замаскирован, а марка и модель заменены цифрами.
Конкретно по части центрального процессора платформа набрала 266 524 балла, по части GPU — 468 846. Оценка UX составила 187 804 балла. Смартфон работал под управлением Android 12.