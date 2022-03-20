Загадочный смартфон Vivo получит 80-ваттную быструю зарядку

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Загадочный смартфон Vivo получит 80-ваттную быструю зарядкуСкорее всего это Vivo X80
На фоне слухов о предстоящем Vivo X80, устройство с модельным номером V2196A прошло сертификацию CCC в Китае. Сертификация раскрывает подробности зарядки этого предстоящего устройства.
О листинге CCC впервые сообщил инсайдер WHYLAB. Он заявил, что устройство имеет отношение к новому смартфону VIvo, а также скорость зарядки 20 В и 4 А, что означает поддержку зарядки 80 Вт. Это телефон с поддержкой 5G, выход которого ожидается в ближайшее время.
По словам источника, предыдущий стандарт - быстрая зарядка 66 Вт - будет использоваться в моделях Vivo низшего класса, в то время как технология быстрой зарядки 80 Вт станет более стандартной для моделей высшего класса.