Загадочный смартфон Vivo получит 80-ваттную быструю зарядку

О листинге CCC впервые сообщил инсайдер WHYLAB. Он заявил, что устройство имеет отношение к новому смартфону VIvo, а также скорость зарядки 20 В и 4 А, что означает поддержку зарядки 80 Вт. Это телефон с поддержкой 5G, выход которого ожидается в ближайшее время.

По словам источника, предыдущий стандарт - быстрая зарядка 66 Вт - будет использоваться в моделях Vivo низшего класса, в то время как технология быстрой зарядки 80 Вт станет более стандартной для моделей высшего класса.