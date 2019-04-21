Заказать складной флагман Huawei из Китая можно дешевле, чем ожидалось

Когда китайская компания анонсировала смартфон в феврале, она заявила, что стоимость аппарата будет равна $2600 (почти 166,5 тысяч рублей). Теперь же источники сообщают, что цена Mate X всё-таки будет значительно меньше — на 510 долларов. Таким образом, купить флагман в Китае можно будет за $2090 (или 133,7 тысячи рублей).

Первая партия складных китайских смартфонов поступит в продажу в июне. Правда, только на китайском рынке, и только 80 тысяч штук.

Что касается продаж на мировом рынке, то дата их начала пока неизвестна. Зато известно, что аппараты будут стоить дороже, чем в родной стране, — $2540 (почти 162,5 тысячи рублей).