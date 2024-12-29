Закон о повсеместном наличии USB Type-C в устройствах вступил в силу в ЕС

Опубликовано 29 декабря 2024, 17:151 мин.
Закон о повсеместном наличии USB Type-C в устройствах вступил в силу в ЕСНо есть нюанс
Начиная с этой субботы все «малые и средние» электронные устройства, продаваемые в ЕС, включая смартфоны, планшеты и наушники, должны использовать зарядные порты USB Type-C. Правда, и здесь не обошлось без исключений (временных).
Этот шаг последовал за решением Европейского парламента от 2022 года о стандартизации зарядных устройств по всей территории ЕС. Властями ожидается, что новые правила позволят сократить количество электронного мусора и сэкономить примерно 250 миллионов евро благодаря отсутствию необходимости в использовании нескольких зарядных устройств. Интересно, что производители ноутбуков должны последовать тем же правилам лишь с 28 апреля 2026 года.
Apple поначалу сопротивлялась стандартизации, но технологический гигант с тех пор перешел на USB-C для своих устройств.
ЕС будет следить за тем, как производители соблюдают новые правила.