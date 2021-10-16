Законодатели отвергли возражения Apple по поводу перевода всех смартфонов на разъём USB

Ранее Apple заявила, что переход на единый стандарт USB-C может задушить инновации в этой области. Европейский союз ответил на это, что никаких препятствий для инноваций не будет, так как новый закон предусматривает дальнейшее развитие стандарта.

В последнем интервью депутат Европейского парламента Анна Каваццини (Anna Cavazzini) заявила, что законопроект оставляет возможность для принятия другого стандарта в будущем, когда появится лучший. Стоит отметить, что на данный момент не совсем ясно, как будет работать процесс перехода к будущему стандарту.