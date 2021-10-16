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Законодатели отвергли возражения Apple по поводу перевода всех смартфонов на разъём USB

Говорят, что единый стандарт никак не помешает инновациям
Похоже, Европе всерьёз намерена перевести все смартфоны на стандарт USB-C. Apple, у которой есть фирменный разъём для зарядки Lightning, пыталась оспорить это решение, но компании не пошли на уступки.
Законодатели отвергли возражения Apple по поводу перевода всех смартфонов на разъём USB

Ранее Apple заявила, что переход на единый стандарт USB-C может задушить инновации в этой области. Европейский союз ответил на это, что никаких препятствий для инноваций не будет, так как новый закон предусматривает дальнейшее развитие стандарта.

В последнем интервью депутат Европейского парламента Анна Каваццини (Anna Cavazzini) заявила, что законопроект оставляет возможность для принятия другого стандарта в будущем, когда появится лучший. Стоит отметить, что на данный момент не совсем ясно, как будет работать процесс перехода к будущему стандарту.