Закруглённые края и квадратный блок: Motorola Moto Edge 70 на первых рендерах

Опубликовано 04 мая 2025, 19:301 мин.
Закруглённые края и квадратный блок: Motorola Moto Edge 70 на первых рендерахФлагман с интересным дизайном
Motorola не теряет времени: всего через неделю после анонса Edge 60 в сеть просочились рендеры Moto Edge 70, следующего флагмана компании. Как сообщает Android Headlines, новинка сохраняет стиль серии с изогнутым дисплеем и задней панелью из веганской кожи. Устройство оснащено тройной камерой с основным сенсором 50 МП.
© Motorola
Moto Edge 70, вероятно, получит чип MediaTek Dimensity 7400 — шаг вперед по сравнению с Dimensity 7300 в Edge 60. Ожидается увеличение оперативной памяти до 12 ГБ, что поддержит новые ИИ-функции, анонсированные Motorola. Дисплей — предположительно AMOLED с частотой обновления 120 Гц.
Слухи намекают на возможный анонс 24 сентября, что ставит Edge 70 в конкуренцию с iPhone 17. Если Motorola решится на запуск через пять месяцев после Edge 60, это будет смелый шаг, отмечают аналитики.