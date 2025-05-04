Закруглённые края и квадратный блок: Motorola Moto Edge 70 на первых рендерах

Moto Edge 70, вероятно, получит чип MediaTek Dimensity 7400 — шаг вперед по сравнению с Dimensity 7300 в Edge 60. Ожидается увеличение оперативной памяти до 12 ГБ, что поддержит новые ИИ-функции, анонсированные Motorola. Дисплей — предположительно AMOLED с частотой обновления 120 Гц.

Слухи намекают на возможный анонс 24 сентября, что ставит Edge 70 в конкуренцию с iPhone 17. Если Motorola решится на запуск через пять месяцев после Edge 60, это будет смелый шаг, отмечают аналитики.