Замена батареи на iPhone 16 Pro будет еще дороже, чем на iPhone 15 Pro

Это на $20 дороже по сравнению с аналогичной услугой для iPhone 15 Pro, которая составляла $99. Для базовой модели iPhone 16 цена замены батареи останется прежней, а для пользователей AppleCare+ замена останется бесплатной.

Возможно, увеличение стоимости связано с новой металлической оболочкой батарей в iPhone 16 Pro, предназначенной для улучшения теплоотвода. Такая батарея, по слухам, будет применяться только в Pro-моделях.

Что интересно, за последние несколько лет цены на замену батареи в iPhone выросли практически вдвое, что может быть попыткой Apple сделать сервис AppleCare+ более привлекательным для пользователей.