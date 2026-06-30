Замена экрана складного Vivo X Fold 6 обойдется примерно в 560 долларов

Так, Vivo опубликовала официальные цены на запчасти.

Самая дорогая деталь внутренний экран. Его замена стоит 3780 юаней (около 556 долларов). Можно также забронировать замену заранее за 3380 юаней (497 долларов). Если же требуется поменять только саму панель экрана, а не весь блок, это обойдётся в 1899 юаней (279 долларов).

Наружный экран чинить гораздо дешевле, замена защитного стекла стоит всего 299 юаней (44 доллара), а полная замена внешнего дисплея — 920 юаней (135 долларов).