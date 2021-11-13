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Замена экрана в смартфоне Google Pixel 6 Pro займёт минуту

Отличная новость
Известный блогер-автор канала JerryRigEverything изучил новый флагманский смартфон Google Pixel 6 Pro и заявил, что заменить экран в нём очень просто. Это хорошая новость для Google, особенно на фоне того, что у iPhone 13 после замены экрана ломается Face ID.
Замена экрана в смартфоне Google Pixel 6 Pro займёт минуту

Блогер показал, что заменить экран на Pixel 6 Pro довольно просто и практически не требует нагрева. Нужно лишь приклеить присоску к дисплею, отделить его корпуса и снять. Затем остаётся только отключить кабель. На всё это, как утверждает Зак, потребуется минута, если есть правильные инструменты.

Однако в остальном смартфон не так лёгок для ремонта. В устройстве используется очень много клея. Однако разбитые экраны всё же встречаются чаще, и хорошо, что поменять дисплей достаточно просто.

Целиком посмотреть ролик Зака можно ниже:

Источник: JerryRigEverything
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