Замена экрана в смартфоне Google Pixel 6 Pro займёт минуту

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Замена экрана в смартфоне Google Pixel 6 Pro займёт минутуОтличная новость
Известный блогер-автор канала JerryRigEverything изучил новый флагманский смартфон Google Pixel 6 Pro и заявил, что заменить экран в нём очень просто. Это хорошая новость для Google, особенно на фоне того, что у iPhone 13 после замены экрана ломается Face ID.
Блогер показал, что заменить экран на Pixel 6 Pro довольно просто и практически не требует нагрева. Нужно лишь приклеить присоску к дисплею, отделить его корпуса и снять. Затем остаётся только отключить кабель. На всё это, как утверждает Зак, потребуется минута, если есть правильные инструменты.
Однако в остальном смартфон не так лёгок для ремонта. В устройстве используется очень много клея. Однако разбитые экраны всё же встречаются чаще, и хорошо, что поменять дисплей достаточно просто.
Целиком посмотреть ролик Зака можно ниже:
Источник: JerryRigEverything