Замена экрана в смартфоне Google Pixel 6 Pro займёт минуту

Блогер показал, что заменить экран на Pixel 6 Pro довольно просто и практически не требует нагрева. Нужно лишь приклеить присоску к дисплею, отделить его корпуса и снять. Затем остаётся только отключить кабель. На всё это, как утверждает Зак, потребуется минута, если есть правильные инструменты.

Однако в остальном смартфон не так лёгок для ремонта. В устройстве используется очень много клея. Однако разбитые экраны всё же встречаются чаще, и хорошо, что поменять дисплей достаточно просто.

Целиком посмотреть ролик Зака можно ниже: