Замена оболочки Xiaomi MIUI: новейшую HyperOS показали на скриншотах

«Революцию» ждать не стоит

Xiaomi ранее раскрыла свои планы по замене MIUI, оболочки Android, используемой на протяжении последних десяти лет, на новую под названием HyperOS. Эта замена коснется как смартфонов, так и других устройств Xiaomi, а целью HyperOS является создание комплексной экосистемы для людей, автомобилей и семей. Так, в Сети всплыли скриншоты будущей ОС.