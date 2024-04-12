«Заменитель смартфона» AI Pin за $700 разочаровал обзорщиков

Носимый на груди AI Pin использует голосовые команды и проектор для отображения информации на ладони. Хотя концепция кажется интересной, Веласко столкнулся с несколькими проблемами.

Во-первых, жесты касания и наклона для взаимодействия с проектором оказались сложными для освоения. Кроме того, он становится непригодным для использования при солнечном свете, что значительно ограничивает его применение на открытом воздухе. Сам Pin перегревается при длительном использовании, требуя периодов охлаждения.