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Опубликовано 19 февраля 2025, 23:15
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«Заменители смартфонов» Humane AI Pin перестанут работать через год после выхода

«Недолго музыка играла» ©
Компания Humane объявила о том, что ее AI Pin’ы прекратят работу 28 февраля в 12 часов дня по тихоокеанскому времени (23:00 по Москве). Пользователи потеряют доступ ко всем основным функциям, включая звонки, сообщения, ИИ-запросы и облачные сервисы. Единственная функция, которая останется, — это проверка времени работы аккумулятора.
«Заменители смартфонов» Humane AI Pin перестанут работать через год после выхода

© Humane

Компания советует пользователям загрузить все сохраненные данные до 28 февраля, поскольку после отключения серверов все пользовательские данные будут безвозвратно удалены.

Покупатели, которые все еще находятся в пределах 90-дневного срока возврата, могут запросить возмещение до 27 февраля. Тем, кто ждал замены чехла Charge Case, будет возвращена сумма в 149 долларов (или 129 долларов, если он был куплен в комплекте).

Это решение было принято после того, как HP приобрела интеллектуальную собственность Humane за 116 миллионов долларов, но решила не продолжать бизнес по производству аппаратного обеспечения с ИИ. Вместо этого HP будет использовать команду Humane для разработки инноваций в этой области в рамках нового подразделения под названием HP IQ.