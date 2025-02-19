«Заменители смартфонов» Humane AI Pin перестанут работать через год после выхода

Компания советует пользователям загрузить все сохраненные данные до 28 февраля, поскольку после отключения серверов все пользовательские данные будут безвозвратно удалены.

Покупатели, которые все еще находятся в пределах 90-дневного срока возврата, могут запросить возмещение до 27 февраля. Тем, кто ждал замены чехла Charge Case, будет возвращена сумма в 149 долларов (или 129 долларов, если он был куплен в комплекте).

Это решение было принято после того, как HP приобрела интеллектуальную собственность Humane за 116 миллионов долларов, но решила не продолжать бизнес по производству аппаратного обеспечения с ИИ. Вместо этого HP будет использовать команду Humane для разработки инноваций в этой области в рамках нового подразделения под названием HP IQ.