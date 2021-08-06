Замеры производительности нового флагмана Xiaomi Mi Mix 4 утекли в сеть до премьеры

Замеры производительности нового флагмана Xiaomi Mi Mix 4 утекли в сеть до премьерыОн будет построен на процессоре Snapdragon 888 Plus
Размещение в базе данных бенчмарка показало, что новый смартфон получит процессор Qualcomm с частотой основного ядра — 3 ГГц. Это сигнализирует о том, что устройство будет оснащён новым чипсетом Snapdragon 888 Plus.
Также Mi Mix 4 имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 11. В одноядерном и многоядерном тестах Geekbench телефон набрал 864 и 3181 баллов соответственно.
Ранее Mi Mix 4 также заметили в базе данных китайского регулятора 3C. Это стало доказательством того, что смартфон будет поддерживать зарядку мощностью 120 Вт.
Известно, что устройство будет оснащаться 6,6-дюймовым OLED-экраном. Особенностью смартфона будет подэкранная селфи-камера. Основная же будет состоять из датчиков на 50 Мп, 48 Мп (ультраширик) и 48 Мп (телефото).