Замеры производительности нового флагмана Xiaomi Mi Mix 4 утекли в сеть до премьеры

Размещение в базе данных бенчмарка показало, что новый смартфон получит процессор Qualcomm с частотой основного ядра — 3 ГГц. Это сигнализирует о том, что устройство будет оснащён новым чипсетом Snapdragon 888 Plus.

Также Mi Mix 4 имеет 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 11. В одноядерном и многоядерном тестах Geekbench телефон набрал 864 и 3181 баллов соответственно.