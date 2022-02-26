Западные операторы связи перестали брать деньги за звонки в Украину

Клиенты Verizon в Украине освобождаются от роуминга на звонки и текстовые сообщения. А с международным тарифным планом Verizon, звонки в Украину не будут засчитываться в счет ежемесячного количества минут.

Также плата за междугороднюю связь и международный роуминг будет снята со всех звонков и SMS-сообщений, отправленных в Украину или полученных из Украины, если вы являетесь абонентом T-Mobile.

AT&T предлагает своим клиентам бесплатные безлимитные звонки в Украину и из Украины. Это касается потребительских и бизнес-аккаунтов, а также абонентов с постоплатным или предоплатным тарифным планом. Акция начинается в субботу, 26 февраля, и продлится до 7 марта.

По словам Министра иностранных дел Украины, Дмитрия Кулебы, полный список стран, операторы которых отменили оплату звонков в Украину, выглядит так: Канада, Австрия, Германия, Швейцария, Финляндия, Словакия, Северная Македония, Швеция, Литва, Латвия, Чехия, Польша, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина