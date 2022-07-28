"Запасы истощились": с полок российских магазинов пропадают популярные модели Samsung

По мнению экспертов, все дело в появлении новой линейки, отсутствии официальных поставок и в недавно разрешенном параллельном импорте, который еще не “заработал в полную силу”.

Один из источник издания также рассказал, что те запасы оборудования Samsung, которые были ввезены в Россию до начала марта, уже “истощились”. А появившийся дефицит заставляет ритейлеров привозить гаджеты только под заказ со стороны пользователей, что также стало известно от источников. Такая процедура покупки гаджетов приводит к тому, что доставка клиентам осуществляется лишь через несколько дней после вышеуказанного запроса.