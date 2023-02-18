15:21, 18 февраля 2023
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Запатентован уникальный смартфон с «опоясывающим экраном»Такого мы ещё не видели
Hisense запатентовала смартфон с уникальным дизайном. Его корпус прямоугольной формы, а самое интересное в нём — опоясывающий дисплей. Расположен он нетрадиционно.
Фото: Wikimedia
Экран опоясывает устройство в вертикальной плоскости. Одна часть занимает всю переденнюю панель, а другая — нижнюю половину задней панели.
Отметим, что это лишь патент, и пока неясно, выйдет ли такое устройство в продажу.