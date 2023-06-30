Запечатанный оригинальный iPhone на 4 ГБ могут продать на аукционе за $100 000

В последние месяцы спрос на запечатанные iPhone снизился после рекордного аукциона в феврале, где один из них был продан за 63 000 долларов. Однако LCG Auctions считает, что именно эта модель с 4 Гб памяти, выпускавшаяся Apple всего несколько месяцев, способна побить рекорд самого дорогого iPhone, проданного на аукционе.

На аукционе представлены четыре запечатанных оригинальных iPhone, включая модель на 8 Гб, модель на 16 Гб и первую европейскую модель.

Торги за редкий iPhone с 4 Гб стартуют с отметки $10 000 и продлятся до 16 июля, в то время как другие модели имеют более низкую оценочную стоимость со стартовыми ставками от $2 500 до $5 000.