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Опубликовано 10 мая 2024, 19:30
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Запуск Samsung Galaxy S24 еще сильнее подвинул Google на рынке смартфонов США

Motorola тоже не отстает
В первом квартале 2024 года на рынке смартфонов США произошла перетряска: Samsung добился значительных успехов, а Google оступился.
Запуск Samsung Galaxy S24 еще сильнее подвинул Google на рынке смартфонов США
© Ferra

По данным Counterpoint Research, доля Samsung на рынке США выросла до 31%, что является четырехлетним максимумом для первого квартала. Этот рост произошел за счет Google, чья доля рынка сократилась из-за жесткой конкуренции, вызванной выпуском серии S24.

Ключевым фактором успеха Samsung, по-видимому, стала стратегия раннего выпуска. Galaxy S24 вышел на рынок 17 января, что дало ему преимущество по сравнению с запуском серии S23 1 февраля. Кроме того, Counterpoint отмечает всплеск спроса на обновление со стороны владельцев телефонов Galaxy.

Запуск Samsung Galaxy S24 еще сильнее подвинул Google на рынке смартфонов США

© Counterpoint Research

В то время как общий рынок смартфонов в США сократился на 8% по сравнению с прошлым годом, Apple осталась на прежнем уровне с долей рынка 52%.

Источник:AndroidAuthority
Автор:Максим Многословный
Теги:
#смартфон
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#Apple