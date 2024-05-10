Запуск Samsung Galaxy S24 еще сильнее подвинул Google на рынке смартфонов США

Опубликовано 10 мая 2024, 19:30
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Запуск Samsung Galaxy S24 еще сильнее подвинул Google на рынке смартфонов СШАMotorola тоже не отстает
В первом квартале 2024 года на рынке смартфонов США произошла перетряска: Samsung добился значительных успехов, а Google оступился.
По данным Counterpoint Research, доля Samsung на рынке США выросла до 31%, что является четырехлетним максимумом для первого квартала. Этот рост произошел за счет Google, чья доля рынка сократилась из-за жесткой конкуренции, вызванной выпуском серии S24.
Ключевым фактором успеха Samsung, по-видимому, стала стратегия раннего выпуска. Galaxy S24 вышел на рынок 17 января, что дало ему преимущество по сравнению с запуском серии S23 1 февраля. Кроме того, Counterpoint отмечает всплеск спроса на обновление со стороны владельцев телефонов Galaxy.
В то время как общий рынок смартфонов в США сократился на 8% по сравнению с прошлым годом, Apple осталась на прежнем уровне с долей рынка 52%.