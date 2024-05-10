Запуск Samsung Galaxy S24 еще сильнее подвинул Google на рынке смартфонов США

По данным Counterpoint Research, доля Samsung на рынке США выросла до 31%, что является четырехлетним максимумом для первого квартала. Этот рост произошел за счет Google, чья доля рынка сократилась из-за жесткой конкуренции, вызванной выпуском серии S24.

Ключевым фактором успеха Samsung, по-видимому, стала стратегия раннего выпуска. Galaxy S24 вышел на рынок 17 января, что дало ему преимущество по сравнению с запуском серии S23 1 февраля. Кроме того, Counterpoint отмечает всплеск спроса на обновление со стороны владельцев телефонов Galaxy.