Запустить древнюю операционку для коммуникаторов на современном смартфоне? Легко. Выпущен браузерный эмулятор

19:21, 26 ноября 2022
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Запустить древнюю операционку для коммуникаторов на современном смартфоне? Легко. Выпущен браузерный эмуляторЭто сделал Internet Archive
Internet Archive выпустил браузерный эмулятор Palm OS, операционной системы для наладонных компьютеров и коммуникаторов. Его можно запускать в любом веб-браузере, в том числе мобильном.
Фото: wikipedia
В настоящее время существует 565 классических приложений для Palm, включая игры и виджеты. Вся Palm OS загружается при каждом запуске, включая полный набор приложений по умолчанию (таких как калькулятор и блокнот) и работающую систему письма с сенсорным экраном.
В будущем авторы эмулятора хотят не только расширить коллекцию приложений, но и повысить её качество.