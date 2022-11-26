Запустить древнюю операционку для коммуникаторов на современном смартфоне? Легко. Выпущен браузерный эмулятор

В настоящее время существует 565 классических приложений для Palm, включая игры и виджеты. Вся Palm OS загружается при каждом запуске, включая полный набор приложений по умолчанию (таких как калькулятор и блокнот) и работающую систему письма с сенсорным экраном.

В будущем авторы эмулятора хотят не только расширить коллекцию приложений, но и повысить её качество.