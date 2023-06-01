Зарубежные обзорщики перечислили пять лучших смартфонов на середину 2023 года

Зарубежные обзорщики перечислили пять лучших смартфонов на середину 2023 годаВот к каким моделям вам стоит присмотреться
Популярные зарубежные YouTube-блогеры SuperSaf и MKBHD рассказали, какие смартфоны сегодня стоит брать, а от каких лучше отказаться.
В одном из выпусков на YouTube-канале SuperSaf два техноблогера - SuperSaf и MKBHD - определили пять лучших, по их мнению, смартфонов 2023 года выпуска.
На пятой строчке в рейтинге MKBHD оказался смартфон Oppo Find X6 Pro. Он оснащён батареей ёмкостью 5000 мА*ч, Snapdragon 8 Gen 2. В этом аппарате есть буквально всё, что нужно пользователю.
Вслед за ним оказался уже Oppo Find N2 Flip - из рейтинга SuperSaf. Эксперт отметил, что этот смартфон определённо лучше, чем аналогичная модель у Samsung. Например, у него есть очень удобный дисплей на внешней стороне. Причём вы этот экран можете использовать даже для записи видео в 1080p. Также у Find N2 Flip больше батарея по сравнению с Samsung, лучше проработаны складки и нет зазоров.
ROG Phone 7 Ultimate располагается на четвёртом месте у MKBHD. Это самая мощная версия из ROG. И по техническим характеристикам он просто монстр. Если вы любите мультимедиа и игры в том числе, то это устройство вам идеально подойдёт. Правда, у него нет поддержки беспроводной зарядки, но зато батарея на 6000 мА*ч и мощные динамики.
Samsung Galaxy S23. Этот аппарат стоит на третьем месте у MKBHD. У него отличные камеры, хорошая батарея, экран, он будет несколько лет получать обновления. Поэтому если вы его купите, то точно не пожалеете.
Samsung Galaxy S23 Ultra находился уже в списке и SuperSaf, и MKBHD. Им можно управлять при помощи стилуса. Также вы получаете мощнейший процессор Snapdragon 8 Gen 2. У смартфона хорошая производительность, автономность, надёжные камеры.
Honor Magic 5 Pro. Одна из самых крутых вещей в нём - это то, что у всех трёх камер (основная, ширик, телевик) здесь одинаковое разрешение. Это 50 МП. Также смартфон имеет функцию захвата движения, что позволяет делать более чёткие и качественные снимки именно в движении. Вместе с аппаратом идёт зарядка на 66 Вт.
Pixel 7A - последний из списка MKBHD. У него по сравнению с Pixel 7 обновилось программное обеспечение, добавились несколько камер. Правда, это всё-таки небольшой шаг назад по сравнению с Pixel 7: например, у него задняя панель сделана из пластика, нет поддержки 20-ваттной беспроводной зарядки.
OnePlus 11. Это последняя модель, которую назвал SuperSaf. За свою цену это отличный вариант. Он к тому же очень универсален и оснащён Snapdragon 8 Gen 2. Может стать также хорошей альтернативой Samsung Galaxy S23.