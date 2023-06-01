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16:51, 01 июня 2023
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Зарубежные обзорщики перечислили пять лучших смартфонов на середину 2023 года

Вот к каким моделям вам стоит присмотреться

Популярные зарубежные YouTube-блогеры SuperSaf и MKBHD рассказали, какие смартфоны сегодня стоит брать, а от каких лучше отказаться.

В одном из выпусков на YouTube-канале SuperSaf два техноблогера - SuperSaf и MKBHD - определили пять лучших, по их мнению, смартфонов 2023 года выпуска.

На пятой строчке в рейтинге MKBHD оказался смартфон Oppo Find X6 Pro. Он оснащён батареей ёмкостью 5000 мА*ч, Snapdragon 8 Gen 2. В этом аппарате есть буквально всё, что нужно пользователю.

Зарубежные обзорщики перечислили пять лучших смартфонов на середину 2023 года
SuperSaf

Вслед за ним оказался уже Oppo Find N2 Flip - из рейтинга SuperSaf. Эксперт отметил, что этот смартфон определённо лучше, чем аналогичная модель у Samsung. Например, у него есть очень удобный дисплей на внешней стороне. Причём вы этот экран можете использовать даже для записи видео в 1080p. Также у Find N2 Flip больше батарея по сравнению с Samsung, лучше проработаны складки и нет зазоров.

Зарубежные обзорщики перечислили пять лучших смартфонов на середину 2023 года
SuperSaf

ROG Phone 7 Ultimate располагается на четвёртом месте у MKBHD. Это самая мощная версия из ROG. И по техническим характеристикам он просто монстр. Если вы любите мультимедиа и игры в том числе, то это устройство вам идеально подойдёт. Правда, у него нет поддержки беспроводной зарядки, но зато батарея на 6000 мА*ч и мощные динамики.

Зарубежные обзорщики перечислили пять лучших смартфонов на середину 2023 года
SuperSaf

Samsung Galaxy S23. Этот аппарат стоит на третьем месте у MKBHD. У него отличные камеры, хорошая батарея, экран, он будет несколько лет получать обновления. Поэтому если вы его купите, то точно не пожалеете.

Зарубежные обзорщики перечислили пять лучших смартфонов на середину 2023 года
SuperSaf

Samsung Galaxy S23 Ultra находился уже в списке и SuperSaf, и MKBHD. Им можно управлять при помощи стилуса. Также вы получаете мощнейший процессор Snapdragon 8 Gen 2. У смартфона хорошая производительность, автономность, надёжные камеры.

Зарубежные обзорщики перечислили пять лучших смартфонов на середину 2023 года
SuperSaf

Honor Magic 5 Pro. Одна из самых крутых вещей в нём - это то, что у всех трёх камер (основная, ширик, телевик) здесь одинаковое разрешение. Это 50 МП. Также смартфон имеет функцию захвата движения, что позволяет делать более чёткие и качественные снимки именно в движении. Вместе с аппаратом идёт зарядка на 66 Вт.

Зарубежные обзорщики перечислили пять лучших смартфонов на середину 2023 года
SuperSaf

Pixel 7A - последний из списка MKBHD. У него по сравнению с Pixel 7 обновилось программное обеспечение, добавились несколько камер. Правда, это всё-таки небольшой шаг назад по сравнению с Pixel 7: например, у него задняя панель сделана из пластика, нет поддержки 20-ваттной беспроводной зарядки.

Зарубежные обзорщики перечислили пять лучших смартфонов на середину 2023 года
SuperSaf

OnePlus 11. Это последняя модель, которую назвал SuperSaf. За свою цену это отличный вариант. Он к тому же очень универсален и оснащён Snapdragon 8 Gen 2. Может стать также хорошей альтернативой Samsung Galaxy S23.

Зарубежные обзорщики перечислили пять лучших смартфонов на середину 2023 года
SuperSaf
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