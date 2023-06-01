Зарубежные обзорщики перечислили пять лучших смартфонов на середину 2023 года

В одном из выпусков на YouTube-канале SuperSaf два техноблогера - SuperSaf и MKBHD - определили пять лучших, по их мнению, смартфонов 2023 года выпуска.

На пятой строчке в рейтинге MKBHD оказался смартфон Oppo Find X6 Pro. Он оснащён батареей ёмкостью 5000 мА*ч, Snapdragon 8 Gen 2. В этом аппарате есть буквально всё, что нужно пользователю.