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Зарядное устройство Xiaomi заряжает iPhone 11 в два раза быстрее комплектного адаптера
А всё потому, что Apple не поставляет устройство на 18 Вт вместе со смартфоном
Недавно бренд-партнёр Xiaomi — ZMI представил автомобильное зарядное устройство мощностью 45 Вт. Оно совместимо с iPhone 11, и, как оказалось, способно ускорить его зарядку в два раза.
Сообщается, что устройство оборудовано двумя выходами USB-C и USB-A, поддерживает быструю зарядку iPhone мощностью 18 Вт, а также Huawei SuperCharge.
Суть в том, что в комплекте с iPhone 11 идёт адаптер питания мощностью 5 Вт. С таким устройством смартфон заряжается около трёх часов. За 18-ваттную зарядку нужно доплачивать.
Универсальное же устройство от ZMI заряжает iPhone 11 за 1 час 46 минут. Кроме того, оно может зарядить Huawei Mate 20 Pro от 0 до 55% за 30 минут, а полностью — за 1 час и 19 минут.
Стоит такое решение всего $9,9. Цена же адаптера питания мощностью 18 Вт от Apple равна почти 3000 рублей.