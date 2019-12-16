Зарядное устройство Xiaomi заряжает iPhone 11 в два раза быстрее комплектного адаптера

Сообщается, что устройство оборудовано двумя выходами USB-C и USB-A, поддерживает быструю зарядку iPhone мощностью 18 Вт, а также Huawei SuperCharge.

Суть в том, что в комплекте с iPhone 11 идёт адаптер питания мощностью 5 Вт. С таким устройством смартфон заряжается около трёх часов. За 18-ваттную зарядку нужно доплачивать.

Универсальное же устройство от ZMI заряжает iPhone 11 за 1 час 46 минут. Кроме того, оно может зарядить Huawei Mate 20 Pro от 0 до 55% за 30 минут, а полностью — за 1 час и 19 минут.

Стоит такое решение всего $9,9. Цена же адаптера питания мощностью 18 Вт от Apple равна почти 3000 рублей.