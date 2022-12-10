Защита Samsung не сработала: хакеры легко взломали смартфон Galaxy S22 за 55 секунд

Защита Samsung не сработала: хакеры легко взломали смартфон Galaxy S22 за 55 секундИ сделали это не раз
Смартфоны Samsung поставляются со встроенной аппаратной защитой Knox, однако, как оказалось, это их не спасает от взлома.
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На хакерском соревновании Pwn2Own в Канаде специалисты попытались взломать Samsung Galaxy S22. Они нашли в устройстве множество уязвимостей нулевого дня.
Так, команды STAR Labs и Chim выявили два критических недостатка в Galaxy S22. Это произошло в первый день Pwn2Own, хакеры получили полный доступ к смартфону. Команде под названием Pentest Limited удалось ещё раз взломать смартфон на второй день. Samsung Galaxy S22 был успешно взломан и на третий день менее чем за 55 секунд.
Важно отметить, что в соответствии с правилами конкурса на смартфоне использовалась самая последняя версия операционной системы Android, и вообще самая последняя версия прошивки.