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Сегодня в 13:27
Защитное стекло подтвердило уменьшенную «чёлку» в iPhone 2021 года
Ненамного, но всё же
Инсайдер опубликовал фотографии защитного стекла для будущих смартфонов Apple. Это позволило сравнить «чёлку» в ожидаемых iPhone 13 с вырезом в экране iPhone 12.
Инсайдер DuanRui поделился изображениями в Twitter. На всех изображено защитное покрытие для экрана смартфона. По фото ясно видно, что «чёлка» в айфонах 2021 года будет короче, чем в предыдущих моделях:
Как пишет MacRumors, уменьшение «чёлки» было достигнуто за счёт того, что динамик интегрирован в верхнюю часть рамки, над компонентами TrueDepth и Face ID.
Ранее источники писали, что iPhone 13 получит обновлённую систему Face ID, которая позволит сделать «чёлку» меньше. Надёжный аналитик Минг-Чи Куо также говорил, что новинка будет иметь меньший вырез в экране.
Напомним, «чёлка» в iPhone была неизменна с модели iPhone X, дебютировавшей в 2017 году. Наконец хоть что-то может измениться.