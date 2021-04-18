Защитное стекло подтвердило уменьшенную «чёлку» в iPhone 2021 года

Как пишет MacRumors, уменьшение «чёлки» было достигнуто за счёт того, что динамик интегрирован в верхнюю часть рамки, над компонентами TrueDepth и Face ID.

Ранее источники писали, что iPhone 13 получит обновлённую систему Face ID, которая позволит сделать «чёлку» меньше. Надёжный аналитик Минг-Чи Куо также говорил, что новинка будет иметь меньший вырез в экране.

Напомним, «чёлка» в iPhone была неизменна с модели iPhone X, дебютировавшей в 2017 году. Наконец хоть что-то может измениться.