Завезённые в Россию параллельным импортом смартфоны Samsung не активируются

О проблемах с активацией смартфонов рассказали источники в ретейле. Они утверждают, что при попытке включить аппараты с SIM-картой российского оператора ничего не выходит. Чтобы активировать устройство, в него нужно установить симку оператора, работающего в географической зоне, для которой предназначен смартфон Samsung. С iPhone пока таких проблем нет.

В службе техподдержки Samsung заявили, что «крайне желательно» активировать устройство в той стране, в которой оно приобретено. Второй вариант: привезти вместе с «серым» смартфоном и SIM-карту местного оператора. Ещё вариант: сдать телефон в сервис, заплатить 5 тысяч рублей и подождать две недели, пока Samsung рассмотрит вопрос и предоставит сотрудникам код региональной разблокировки.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что проблема касается примерно с 20% смартфонов Samsung, ввезённых по параллельному импорту. Нормально работают аппараты, официально поставленные на рынок стран ЕАЭС. А вот остальным может грозить блокировка.