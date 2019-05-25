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Сегодня 12:25

Заводы по производству смартфонов Huawei начали останавливать работу

Пока не все, но тенденция тревожная
СМИ сообщили, что один из подрядчиков Huawei по сборке смартфонов Flex приостановил производство на юге Китая. Рабочих завода отправили в отпуск до 30 мая.

Именно в этот день руководство предприятия должно принять решение о том, как ему поступать дальше, после действий США по внесению китайцев в чёрный список. Flex — сингапурская компания с штаб-квартирой в Калифорнии. Она — не единственный подрядчик Huawei, но стоит понимать, что самостоятельно китайская компания производит только 10% смартфонов, а остальные сторонние предприятия также могут уйти. Так, например, в группе риска оказался подрядчик FIH с Тайваня.

Банк Goldman Sachs сообщил, что Flex от сотрудничества с Huawei получала не более 5% своей выручки, однако для китайцев компания является одним из главных партнёров. Всё производство смартфонов Huawei Flex пока не остановила, но это не исключено.

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