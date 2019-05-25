Заводы по производству смартфонов Huawei начали останавливать работу

Именно в этот день руководство предприятия должно принять решение о том, как ему поступать дальше, после действий США по внесению китайцев в чёрный список. Flex — сингапурская компания с штаб-квартирой в Калифорнии. Она — не единственный подрядчик Huawei, но стоит понимать, что самостоятельно китайская компания производит только 10% смартфонов, а остальные сторонние предприятия также могут уйти. Так, например, в группе риска оказался подрядчик FIH с Тайваня.

Банк Goldman Sachs сообщил, что Flex от сотрудничества с Huawei получала не более 5% своей выручки, однако для китайцев компания является одним из главных партнёров. Всё производство смартфонов Huawei Flex пока не остановила, но это не исключено.