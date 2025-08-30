Заводы Samsung во Вьетнаме произвели более 2 миллиардов смартфонов

Заводы в Бакнинь и Тайюань выпускают как бюджетные модели Galaxy, так и флагманские устройства, включая новейшие складные Galaxy Z Fold 7. Большая часть продукции экспортируется в Северную Америку и другие ключевые рынки.

Глава мобильного подразделения Samsung TM Roh посетил Вьетнам и встретился с премьер-министром Фам Минь Чинем, подчеркнув долгосрочные планы компании в стране. Помимо смартфонов, во Вьетнаме работают и другие подразделения Samsung.

Вьетнам обогнал фабрики Samsung в Индии и Южной Корее, став крупнейшей производственной базой компании.