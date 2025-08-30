Заводы Samsung во Вьетнаме произвели более 2 миллиардов смартфонов

Опубликовано 30 августа 2025, 18:001 мин.
Заводы Samsung во Вьетнаме произвели более 2 миллиардов смартфоновДостижение
Samsung достигла важного рубежа: её заводы во Вьетнаме с начала работы в апреле 2009 года выпустили более 2 миллиардов смартфонов. Торжественное событие состоялось 26 августа, сообщает VietnamPlus.
Заводы в Бакнинь и Тайюань выпускают как бюджетные модели Galaxy, так и флагманские устройства, включая новейшие складные Galaxy Z Fold 7. Большая часть продукции экспортируется в Северную Америку и другие ключевые рынки.
Глава мобильного подразделения Samsung TM Roh посетил Вьетнам и встретился с премьер-министром Фам Минь Чинем, подчеркнув долгосрочные планы компании в стране. Помимо смартфонов, во Вьетнаме работают и другие подразделения Samsung.
Вьетнам обогнал фабрики Samsung в Индии и Южной Корее, став крупнейшей производственной базой компании.