Зеленский пообещал подарить смартфоны привитым украинцам-пенсионерам

Также Зеленский пообещал, что вместе со смартфоном будет подключён льготный тариф. Президент отметил, что не у всех украинцев есть смартфон, и не все умеют пользоваться интернетом.

«Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», — сказал Зеленский.

РБК-Украина отмечает, что сейчас в стране действует программа «еПоддержка», по которой делаются выплаты в тысячу гривен привитым украинцам.