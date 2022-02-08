Зеленский пообещал подарить смартфоны привитым украинцам-пенсионерам

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Зеленский пообещал подарить смартфоны привитым украинцам-пенсионерамВ рамках программы цифровизации
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о новой программе поощрения за вакцинацию. Привитые украинцы старше 60 лет могут рассчитывать на то, что получат бесплатный качественный современный смартфон.
Также Зеленский пообещал, что вместе со смартфоном будет подключён льготный тариф. Президент отметил, что не у всех украинцев есть смартфон, и не все умеют пользоваться интернетом.
«Два года назад мы запустили курсы цифровой грамотности для пожилых людей, а весной запускаем новую обширную государственную программу. Все желающие вакцинированные украинцы старше 60 лет получат бесплатный качественный современный смартфон и льготный тариф», — сказал Зеленский.
РБК-Украина отмечает, что сейчас в стране действует программа «еПоддержка», по которой делаются выплаты в тысячу гривен привитым украинцам.
Источник: РБК-Украина